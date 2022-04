Delphine BONNEAU

Lors de mes précédentes expériences, j’ai fait preuve d’aisance dans les relations commerciales tant un niveau téléphonique que physiques. J’ai également traité, sur différents postes, des dossiers administratifs. Par ailleurs, j’ai assuré durant 6 années la gestion et le suivi des dossiers des salariés, des clients, des fournisseurs ainsi que la facturation et le suivi de trésorerie dans une entreprise de maçonnerie. En 2012, j’ai réalisé une formation de remise à niveau en comptabilité et en informatique. Enfin, j’ai également réalisée différentes tâches comptables dont l’enregistrement des écritures comptables.

Outre, des qualités d’autonomie, de polyvalence, je sais également travailler en équipe. Je saurai mettre à profit l’ensemble de mes compétences et mes qualités au sein de votre entreprise.