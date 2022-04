Delphine BONNORON

D'une formation de secrétariat, de commerce et d'enseignement supérieur par des études d'histoire, je dispose d'un excellent relationnel, d'une approche réfléchie de la relation client.

Menant personnellement à bien deux projets immobiliers, je suis également très intéressée par ce domaine.

Très à l'aise avec l'outil informatique, je maîtrise parfaitement la navigation sur Internet, les logiciels Excel, Word, messagerie Lotus...

Dynamique, rigoureux et motivée, je m'adapte facilement à tout type de poste.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Accueil physique et téléphonique

Opératrice de saisie

Gestion de la relation client