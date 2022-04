Delphine BORGNA-SAPIR

Après avoir acquis 20 années d'expériences dans le secteur de l'action culturelle en milieu associatif pour deux structures implantées dans le Val-de-Marne (MJC de Fresnes et EDIM à Cachan), en tant que chargée de communication, je souhaite aujourd'hui, redonner un nouveau souffle à mon projet de changement de carrière en me projetant vers les métiers de la gestion de l’information et de la documentation.



Mes compétences :

Coordination de projets

Relations Presse

Public relations

Infographiste PAO

Rédactrice web & print

Communication interne & externe & digitale