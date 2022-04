Delphine BOST





Née le : 18 juin 1980

Nationalité : française





Expériences Professionnelles :

Aujourd’hui : IAE Aix en Provence Diplôme DPAE EN COURS



Octobre 2010-Juin 2010

(Sécurité, Alarme, incendie)

Chargée de Clientèle

-Gestion devis et relances clients -Comptabilité

-Administratif -Communication

-RH -Analyse des besoins des clients



2010-OCT 2010

Agence Alpilles Voyages à Aix en Provence

Responsable d’agence



2004-2010

Agence Voyages Paradis- Marseille

Chef de produit

BtoB et BtoC

Ciblage de l attente du client ou groupe

Négociations commerciales avec les correspondants locaux

Création et vente du package

Organisation du rapatriement sur place avec la compagnie d’assurance

Mise en place de campagnes marketing, salons touristiques



2003-2004 :

Tour Operateur Croisitour - Marseille.

Agent de réservation niveau II :

Vente et création de séjours internationaux destinés aux agences nationales (back office)



2003 (stage 5 mois):

Thomas Cook - Saint Maximin et Brignoles

Agent de voyage :

Responsable marketing (mise en place des campagnes publicitaires dans les trois agences)

Formatrice sur le réseau France d’un logiciel de vente touristique.



Formations :



2012- IAE Aix en Provence Diplôme DPAE EN COURS



2003 : ESCAET Diplôme agent de production et de commercialisation des produits touristiques.



1999-2003 : DEUG LCE Anglais

Une année au Pays de Galles dans le cadre ERASMUS

1999 : Baccalauréat Littéraire.



Langues pratiquées :

Anglais courant

Espagnol scolaire



Compétences informatique :

Microsoft Office niveau avancé

Centres D’intérêts :

Voyages Littérature, Musique Sport : natation, ski