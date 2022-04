Delphine BOUANCHEAU

Docteur en Sciences de la vie et de la santé depuis fin 2005, j'oriente ma carrière vers la communication scientifique à destination du grand public. J'ai créé une association dédiée à l'éveil scientifique : Mon Grain de Sel. Note objectif est de sensisibiliser sur des thèmes sanitaires et biologiques, via une démarche ludique et participative.



Nous abordons des thèmes tels que l'hygiène (pourquoi faut-il se laver les mains? Qu'est-ce qu'un microbe?), l'hérédité (c'est quoi l'ADN, on peut en voir?)ou la nutrition (le voyage des aliments, le goût) ou la médecine (pourquoi mon médecin me donne t'il des antibiotiques, qu'est-ce que c'est?).



Pour cela, nous mettons en place des ateliers ludiques, mais aussi du théâtre, des contes...



Nous cherchons à intervenir dans les établissements scolaires et culturels. Viaduc est un moyen d'élargir nos contacts, de trouver des partenaires et des conseils pour atteindre nos objectifs!



Mes compétences :

Communication

Enseignement

Hygiène

Nutrition

Santé

Science de la vie

Vulgarisation