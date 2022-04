Dynamique, motivée et passionnée, je souhaite mettre à profit mes compétences professionnelles partagées en 3 axes principaux : la relation commerciale, les ressources humaines et le recrutement au service d'entreprises particulièrement attentives à recruter et former ses collaborateurs de façon bienveillante. Un salarié heureux est une valeur ajoutée et une véritable force pour une société et participe activement à sa rentabilité.



Mes compétences :

Recrutement