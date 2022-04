Delphine BOURDIAU

En tant que Catégory Manager, je possède un esprit d’analyse et de synthèse pointu ainsi qu’une grande capacité d’anticipation et d’adaptation. Je vis mon travail en équipe ce qui nécessite un excellent relationnel, et une bonne approche de la diplomatie ce qui me permet d’interagir autant avec les fournisseurs (force de négociation et de persuasion…), qu’avec les équipes internes



Ce que j’apprécie c’est que ce métier est très polyvalent et où tous les jours de nouveaux défis se présentent.

Analyse des tendances du marché et de la veille concurrentielle

Analyse et identification des performances produit (politique de distribution, visibilité et présentation des produits, agencement, renouvellement de la gamme, actions promotionnelles…).

Développe le chiffre d’affaires et optimise la rentabilité du produit

Manage et coordonne les équipes de la force de vente

Entretient des relations avec les services internes (ventes, marketing...)

Examine l’évolution des ventes, analyse et propose des plans marketing



Mes compétences :

Internal Communications

Microsoft Word

Microsoft Excel