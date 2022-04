Delphine BOURIT

Retrouvez mes réalisations : delphinebourit.com



Jeune graphiste créative, minutieuse et multidisciplinaire (print, web, édition numérique) je m'adapte facilement aux gens et aux situations.



À la fois graphiste freelance depuis 1 an et en recherche d'emploi, j'ai étudié le design graphique jusqu'au master.



Après une expérience éditoriale à Londres (Abake & Ryan Gander) je me spécialise dans l'édition imprimée et numérique (ABM STudio)



Je suis à l'initiative de plusieurs projets collectifs et collaboratifs et suis membre fondateur et trésorière d'IPX lab (ateliers, logiciels et presse).



Mes compétences :

identité visuelle

maquettiste exe

direction artistique

webdesign et app design

design éditorial

règles typographiques

langage html

motion design

photographie (argentique & numérique)

notion de javascript

branding

design

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe After Effect

Adobe Indesign

initiation FontLab, Resolume, Processing

Expérience utilisateur