Delphine BRANCHARD

Avec une parfaite maîtrise des logiciels de PAO, des règles typographiques et de la chaîne graphique je suis en mesure de répondre à vos exigences après 20 ans d’expérience en production intensive à supporter de très importantes charges de travail ainsi que la pression des « bouclages ».

Volontaire et passionnée, j'aime apprendre et découvrir de nouveaux univers de travail.

La polyvalence m'a permis de renforcer mes compétences et d'apporter des méthodes de travail et une organisation visant à accroître la productivité.

J’ai également pu nouer des relations privilégiées avec nos clients et me faire apprécier par les équipes avec lesquelles j’ai collaboré.



Rigoureuse, réactive, organisée, polyvalente, autonome et autodidacte.

Je recherche aujourd'hui un poste dans lequel je pourrai mettre en pratique mes compétences mais surtout en acquérir de nouvelles.

Je suis à l'écoute de toute proposition n'hésitez pas à me contacter par mail : delphine.bran@orange.fr



Mes compétences :

QuarkXPress

Relations clients

Autodidacte

EBP Gestion commerciale

Methode et Rigueur

Photogravure

Graphisme print & WEB

Impression numérique

Code typographique

Pitstop

Adobe Photoshop-llustrator-InDesign

Conception & Réalisation Graphique

Microsoft Word

Microsoft Excel

FTP

Adobe Acrobat

Retouche d'images

RIP de production

Epreuve certifiée Fogra

Evénementiel