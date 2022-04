Delphine BREVET

Infirmière Diplômée d'Etat depuis 1996, j'ai exercé 6 années en services de médecine neurologique et digestive, principalement auprès de personnes atteintes de cancer. En 2001, je me suis dirigée vers la psychiatrie de l'enfant où j'ai exercé pendant 14 ans en hôpital de jour et en Centre Médico Psychologique. En 2013, je décide d'élargir mes compétences et de réunir le corps et l'esprit. C'est donc tout naturellement que je me forme à la sophrologie à l'Institut de Sophrologie Relationnelle (r) Alain Zuili.

En 2015, j'ouvre mon cabinet de Sophrologue à Belleville sur Saône.