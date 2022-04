Delphine BROWAEYS

Responsable qualité d’une fromagerie de pates molles

- 380 collaborateurs

- 2 laits (vache et chèvre)

- 2 technologies (traditionnelle, ultrafiltration)

- 14000 t de produits finis/an

Garante de la politique qualité et des engagements de l’entreprise vis à vis de ses clients

Animation d'une équipe de 12 personnes

En charge de :

- l'animation du système qualité du site

- la Sécurité Alimentaire

- la veille réglementaire

- la représentation du site vis à vis des clients et des organismes officiels (DSV et DGCCRF)

- laboratoire d'analyses interne

En relation directe avec les services achats, marketing et packaging



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

Organisation

Capacité relationnelle

Sécurité alimentaire

HACCP

Métrologie

Rigueur

Certification Qualité

Management