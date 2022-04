Delphine BRU

Bonjour,

Je suis infirmière depuis 1990,j'ai travaillé dans différents services tels que la chirurgie générale, la médecine du travail,les soins palliatifs,mais ma plus grande expérience reste les soins à domicile auprès surtout de personnes âgées ou en situation de handicap .J'ai d'abord été infirmière référente sur le terrain puis j'ai enrichie mon expérience en tant que coordinatrice d'une équipe de soins au sein d'une association .J'aimerais évoluer et différencier mes acquis vers les structures dédiées à l'enfance ,les jeunes mères célibataires.Je suis prête à reprendre une formation .

Mes qualités sont : être à l'écoute,apporter mon aide et mes compétences,organiser,anticiper,me remettre en question,avoir le sens des responsabilités.