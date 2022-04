Delphine BURET

Parcours professionnel :

- Chef de publicité pendant 7 ans (5 ans en agence et 2 ans chez un annonceur)

- Chargée de communication pendant 1 an

- Attachée commerciale dans la presse gratuite pendant 1 an et demi

- Développement commercial en agence de publicité pendant 1 an



Formation :

- Baccalauréat série D

- Master 1 AES Gestion des Entreprises







Mes compétences :

Publicité

Communication

Conseil

Création