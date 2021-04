Delphine CAILLETET

Forte d' expériences dans la vente depuis 5ans, j'ai pu mettre mes compétences à profit dans différentes entreprises et acquérir un savoir-faire et un savoir-être dont vous pourrez bénéficier.

Compétences: traitement de livraison.

Réception, contrôle, envoi de marchandises, lecture de bon de commande. Audit.

Gestion de caisse. Traitement des litiges. Vente assistée. Management d'une équipe de vendeurs. Responsabilité d'un point de vente (codes, clé, coffre)

Actuellement en recherche d'emploi sur le secteur de Le Havre, je m'impliquerai avec sérieux au poste que vous saurez m'attribuer afin de réaliser les projets et les objectifs de votre société.



Mes compétences :

Gestion de caisse

Gestion d'une reserve de marchandises

Tenue d'un point de vente

Manager une equipe de vendeurs