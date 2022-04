Delphine CALDERAN-DUHAMEL

Pour vous présenter mon parcours, expérimentée et spécialisée en vente directe BtoB, j'ai réalisé en toute autonomie la création et la mise en oeuvre de stratégies pour la commercialisation de produits et de prestations de services techniques à forte valeur ajoutée.

Cette expérience fût acquise dans le secteur des nouvelles technologies de l’information auprès d'éditeurs de solutions logicielles, ESN, opérateurs télécoms et de l'informatique dite "embarquée" (bureau d'études, fabricants et distribution). J'ai également la maitrise des processus de ventes indirectes et de l’animation d’un réseau de partenaires stratégiques.



Durant mon parcours professionnel, mes principales missions et actions furent :

- d’approcher, de conquérir et de développer une clientèle dans les secteurs tels que Banque-Assurance-Mutuelle, Numérique et Digital, Industrie de l'aéronautique, de l'automobile, de la pétrochimie, du secteur médical mais aussi des collectivités territoriales,

- de mener des négociations commerciales auprès d'une clientèle de grands comptes, d’ETI et de PME/PMI avec des interlocuteurs de haut niveau tels que des DSI, DG, DAF, DM, DT.

- d’exercer en étroite collaboration sur des projets d'envergure avec les Chefs « Produits », les Ingénieurs Avant-ventes, les équipes techniques (bureaux d'études et R&D) afin de construire des dossiers de réponse aux appels d'offre.

- d’assurer avec rigueur un reporting sur l’outil de CRM « Sales Force » à ma hiérarchie.



Lors de mes dernières expériences, j’ai développé la connaissance des principaux acteurs économiques liés aux régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie Pyrénées-Méditerranée.



Mon écoute, à mon analyse des besoins et des projets de mes clients m’ont permis d’être force de propositions techniques et financières, mais toujours dans un seul objectif : la satisfaction de mes clients.

J’ai une empathie pour les environnements techniques et souhaite m’y investir sur le long terme.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial