Delphine CAMPOS

Mars 2011 – à ce jour

Assistante Commerciale Bilingue anglais Grands Comptes Aéronautiques

Kennametal



Juillet 2009 – février 2011

Assistante Commerciale Bilingue anglais

en missions d’intérim



Février 2006- juillet 2009

Assistante Commerciale/Commerciale sédentaire

Oxford Instruments (microscopie)



Août 2000 – février 2006

Assistante Services Clients/Export Bilingue anglais

Eaton – Powerware (électronique)





COMPETENCES



ADMINISTRATIVES

-Répondre aux exigences des Grands Comptes Aéronautiques, s’adapter aux portails spécifiques

-Suivi et responsabilité d’un portefeuille clients : réception des appels, devis, saisie de commandes, EDI et suivi jusqu’à la livraison

- Vérification du respect des délais usines, relance, logistique transports

- Facturation, recouvrement

- Suivi et gestion des stocks en international

- Traitements des litiges : remplacement des produits défectueux, CRM, analyse du dossier, établissement des avoirs et de la refacturation

- Relationnel avec les commerciaux et les techniciens du terrain pour une cohérence dans l’action (prix, planifications, stratégie)

- saisie des contrats clients en accord avec les commerciaux et les clients



Assurer l’interface entre les clients et les commerciaux ou les techniciens, travailler en équipe

Gérer les commandes clients



COMMERCIAL/MARKETING

- Vente de contrats de maintenance par téléphone

-Création de publicité, d’offres commerciales lors de créations d’e-mailings, goodies, tarifs

-Prospection téléphonique, mises à jour des fichiers clients

-Augmenter la vente en accord avec les commerciaux par des promotions en cours (upsellings)

- Aisance téléphonique, accueil aux salons

- Relationnel lors de mes visites clients sur site, visites des usines

- Savoir diagnostiquer les réels besoins du client et argumenter les propositions commerciales par téléphone

- Participation projets Lean



Promouvoir la société

Augmenter le chiffre d’affaire



INFORMATIQUE

- Experte SAP sur le module R3 (ADV). Formation continue et référente SAP pour Kennametal France durant 2 ans.

- Utilisation de divers ERP : Navision /Produflex /Act 6/10

- Bon niveau sur Word, Excel, PowerPoint, Lotus Note ,Outlook

- Création d’envois promotionnels par emails via Publisher



Gain de temps

Aide commerciale

Référente SAP





Mes compétences :

Export

SAP

Réactivité

Vente

Management

Marketing

Conseil

Informatique

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Analyser écouter réfléchir agir

Esprit d'initiative

Diplomatie

Autonomie