Hommes et femmes sont la richesse de toute Organisation.

La politique Ressources Humaines doit avoir pour but de mettre l’humain au cœur de l’entreprise.



Mes compétences :

Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs

Pilotage du dialogue social

Mise en place de la politique de Prévention des Ri

Contrôle de la gestion administrative, de la masse

Déclinaison et coordination des dispositions légis

Information et communication interne, développemen