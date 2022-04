Delphine CANTREAU

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Actuellement en charge de l’international chez Téléshopping, j’ai pour mission de dénicher des produits innovants et indispensables qui facilitent le quotidien de tous. Animée par ma passion des voyages et des rencontres, je sillonne le monde pour rencontrer de nouveaux fournisseurs et construire une relation de confiance.



Ma formation initiale basée sur le commerce international m’a amené à mettre un premier pied en Chine. Cette immersion de 6 ans en Asie a été l’opportunité de me spécialiser dans les achats à l’international : l’évaluation des fournisseurs/usines, les réglementations d’importation, la supply chain. Ces années en Chine me permettent d’être aujourd’hui parfaitement bilingue en Anglais et d’avoir un bon niveau de Chinois.



J’attache aujourd’hui une grande importance à parfaire mon expertise dans les domaines du E-commerce, des achats internationaux et du marketing produit mais aussi à développer divers compétences telles que le développement commercial B2B, la gestion de projet et la production télé.



Ce que j’aime dans mon métier ce sont les rencontres humaines, la négociation fournisseurs, et plus particulièrement la recherche de produits ludiques.





Delphine



Mes compétences :

Achats

Chine

Marketing

Retail

Vente

Sourcing

E commerce

Développement produit

Téléachat