Delphine CAS.

Assistante administrative au sein des compagnons du devoir d'Angers depuis maintenant près de 10 ans, j’ai acquis de nombreuses compétences.



La rigueur et l’organisation nécessaire pour une bonne gestion administrative, la polyvalence et l’autonomie me permettant de mener à bien les tâches qui me sont confiées.

En relation quotidienne avec de nombreux interlocuteurs, j’ai un bon sens du relationnel et du service. De nature ouverte et dynamique, j’aime le travail en équipe.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Gestion administrative

Polyvalence et autonomie professionnelle

Informatique bureautique

Gestion des priorités