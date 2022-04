Delphine CATHERINE

Récemment diplômée psychologue clinicienne par l'université de Poitiers, je recherche activement un emploi afin de mettre à profit mon diplôme. Mes champs d'interventions sont variés: forte de mes expériences personnelles et professionnelle en pédiatrie (Hôpital Armand Trousseau, Paris XIIe), en psychiatrie en milieu carcéral ( Service Médico Psychologique Régionale), je suis donc apte à prendre poste dans divers services en lien avec ces différentes expériences et bien plus. En effet, ma motivation et mon intérêt pour ce métier me permettent un riche approfondissement clinique en fonction du lieu d'exercice.

Je suis susceptible de changer de régions: toute la côté ouest de France



Mes compétences :

Tests psychologiques