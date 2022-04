Delphine CAUX

J’ai développé un savoir-faire et des compétences professionnelles lors de mon année d'alternance en entreprise. Aujourd'hui, je souhaite vivement occuper un poste de conseillère clientèle. Ayant le sens du contact, j’aime me sentir utile et être au service des divers clients que j'accompagne dans la réalisation de leurs projets.

Pratiquant une écoute active, je sais m'adapter aux demandes de chacun et propose en outre les solutions correspondantes aux besoins. De bonne présentation, souriante, à l'écoute et sociable, je prendrai soin de conseiller votre clientèle.



Mes compétences :

Microsoft Access

Microsoft Publisher