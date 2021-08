Delphine DELPHINE RIGOUBY (RIGOUBY)

Après une expérience professionnelle en tant que praticienne et animatrice de Bien-être (entre 2009 et 2015) ; j'ai choisi d'accompagner les personnes sur leur parcours d'évolution ou de reconversion professionnelle (entre 2016 et 2019). Aujourd'hui je reviens à ce qui est le plus essentiel pour moi : l'accompagnement de l'humain avec des outils qui répondent à des besoins profonds et qui vont chercher des réponses à vos questions, à l'intérieur de vous, et non à l'extérieur ; car qui mieux que vous peut savoir ce qui est bon pour vous ? Apprendre à écouter sa petite voix, apprendre à écouter son guide, son âme, son inconscient ... Appelez-le comme vous le souhaitez ! L'important c'est juste d'écouter ce qui vibre en vous et qui émane de vous, pour savoir qui vous êtes, ce qui vous anime et vous rend heureux, qu'elle est votre mission de vie. Vous avez des projets, des objectifs, des questions ou perdu le sens de votre pourquoi ; vous vivez des doutes, des peurs, des angoisses, des douleurs, traversez des épreuves ? ... Je vous guiderai pour aller écouter TOUTES VOS RÉPONSES.