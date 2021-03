Delphine FRÉBOURG (BRIERRE)

La sophrologie pour votre mieux-être global au quotidien !

Des outils pour se connaitre, libérer ses capacités et activer tout son potentiel.



Passionnée depuis toujours par les relations humaines et le bien-être c'est très naturellement que je me suis tournée vers la sophrologie quand j'attendais mon deuxième enfant.

Cela a été une révélation, j'ai mis en pratique toutes ces techniques dans mon quotidien. Persuadée des bienfaits sur moi même et après plus de 20 ans en tant qu' agent de maitrise puis cadre dans une grande entreprise, j'ai entrepris une reconversion professionnelle.



J'ai été formée au Centre de Formation des Sophrologues Professionnels en deux ans ( CFSP - Rouen, inscrite au RNCP ), puis j'ai complété cette formation par deux spécialisations : enfance et périnatalité.

Je fais partie du réseau national de sophrologues spécialisés pour les enfants " la bulle des émotions".



Apporter de la sérénité, et du bien-être, être à l'écoute en toute bienveillance, accroitre le potentiel de chacun ! c'est ce qui m'anime aujourd'hui.



Plus d'informations :

Sophrologue certifiée pour particuliers et entreprises - Seine maritime et Eure

https://delphinefrebourg-sophrologue.com/

https://www.facebook.com/delphinefrebourgsophrologue/

df.sophrologie@gmail.com



Mes compétences :



Amélioration du quotidien

Gestion du stress et des émotions

Accompagnement des aidants

Accompagnement dans le cadre d'un traitement médical

Séances en collectivités et entreprises

Préparation mentale

Périnatalité

Thématiques de l'enfance