Delphine HERRMANN

Bonjour,



toutes mes infos récentes surArray



mes vidéos :

Pour me connaître encore un peu mieux : ma bande démo : http://youtu.be/jv59MDE2YpI



Mon dernier court métrage

http://www.festivalnikon.fr/video/2014/618



et me revoir une minute encore : Seconde vie



et une minute encore: https://www.youtube.com/watch?v=0whJOFyJ3cE





l'actualité du moment est Roméo et Juliette, la version interdite, VENEZ NOUS VOIR ET PRENONS UN CAFE ENSUITE: FAISONS DE CES RESEAUX SOCIAUX DE VRAIX MOMENTS D'ECHANGE!!



je vous présente l'enfant Bleue, l'association que je dirige.

C'est un jolie monstre à 2 têtes :

le premier objectif est la formation théâtrale et donc d'expression pour tous.

Ces formations se destinent, donc, aussi bien pour des entreprises que pour les particuliers, enfants ou adultes.



Ce sont, aussi bien, des cours hebdomadaires que mensuels ou encore des stages pour les vacances à Paris ou en pleine nature.



La deuxième tête :

C'est la création de nos spectacles burlesques et satiriques,que vous pourrez découvrir sur le site :

"5 filles couleur pêche" d'Alan Ball (auteur d'American Beauty, primé au festival d'Avignon et joué plus de 200 fois.



Notre nouvel création, elle aussi rencontra un succès au festival d'Avignon 2009, 2010, 2011, en tournée et acutellement au Point Virgule, tous les week-ends :

"Roméo et Juliette, la version interdite" d'Hubert Benhamdine

plus d'infos et vidéos sur:

www.myspace.com/laversioninterdite



Voici le site de l'association :www.lenfantbleue.fr



A bientôt

Delphine



