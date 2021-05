Delphine LE FUR

Décoratrice d’intérieur et Expert Feng Shui en Bretagne, je mets mes connaissances et mes compétences en aménagement d’intérieur et décoration au service des particuliers et professionnels. Afin de créer un intérieur à votre image, et dans le respect de vos goûts et de vos désirs, je suis à votre écoute dans le but d’imaginer un lieu de vie unique et en totale harmonie avec vos attentes.



En janvier 2014, je deviens Expert Feng Shui afin de me rapprocher de mes idéaux du bien être dans le respect de la nature et des énergies.



J'anime également des formations au sein d’un grand groupe Français de distribution, je mets mes connaissances en décoration au profit du grand public dans le grand Ouest.



Pour plus d'informations, retrouvez moi sur mon site internet :

http://www.delphinelefur.com



Vous pouvez également me contacter à l'adresse suivante :

contact@delphinelefur.com



Mes compétences :

Décoration intérieure

Feng shui

Adobe Photoshop CS6