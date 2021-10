Delphine LEVALLOIS (HAIRON)

Je suis agent d'accueil j'ai fait une formation de secrétaire de mairie et travaillé pour plusieurs mairies. J'assurais toutes les permanences. J'ai fait de la facturation la saisie des mandats et des titres, de l'état civil, l'instruction des dossiers d'urbanisme de l'inscription à l'école ainsi que la facturation de cantine.

J'ai également fait le recensement militaire et inscriptions sur les listes électorales.

Je travaille avec rigueur et implication. Je suis trésorière du comité des fêtes de ma commune.

J'aime le contact et je penses pouvoir apporter mon expériences