Delphine LEVEAU

Responsable supply chain et membre du comité de direction sur un site de fabrication pharmaceutique, mon poste actuel consiste à piloter le flux produit de l'approvisionnement des matières premières à l'expédition des produits finis. Manager d'une équipe de 4 personnes, qui gèrent le magasin logistique (réceptions, stockage et expéditions) et la planification opérationnelle, je veille à assurer au quotidien un taux de service client optimal au meilleur coût.



Mes expériences précédentes, en tant que responsable amélioration continue site pendant 6 ans, et responsable d'un projet technique d'automatisation de lignes de fabrication pendant 3 ans, me permettent de développer l'équipe vers une culture de performance et d'autonomie, et d'accompagner le déploiement de projets de digitalisation du service. Au delà du management de l'équipe, je gère la planification stratégique des produits sur un horizon 1-5 ans, les négociations et contrats avec nos différents prestataires externes, et élabore au sein du comité de direction les orientations stratégiques du site.



Compétences :

- Maîtrise des outils lean six sigma (certifiée Black Belt)

- Maîtrise des concepts de la supply chain et de la planification (certification BASICS et utilisation d'ERP type SAP et rapide response)

- Maîtrise de la gestion de projets techniques et d'amélioration continue

- Maîtrise des Bonnes Pratiques de Fabrication et de Distribution