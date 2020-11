Delphine MAINSON

Bonjour,



Je travaille en tant que graphologue au service RH du Groupe RCM et Graphologue au sein du cabinet MD Conseils dont je suis la fondatrice.



Étant à l'écoute de toutes propositions de partenariat, je me rends disponible à tous les responsables RH afin de réaliser pour leurs sociétés des analyses grapho sur leurs candidats.



Je propose aussi des prestations telles que des expertises en écriture (expertise auprès des tribunaux), bilan grapho-moteur ou encore graphothérapie.



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Sélection professionnelle

Accompagnement à l'outplacement

Graphologie (études approfondies)

Ressources humaines

Conseil en orientation et réorientation

Expertise de faux en écriture