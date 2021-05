Delphine MENORET

Issue d'une école de mode et après des années d'expériences professionnelles dans ce domaine d'activité (achat, retail, merchandising, étalagisme, management d'équipe, gestion de boutique...), j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de partager ma passion pour la mode vintage.



La boutique en ligne "deedee-vintage.com" est née en début d'année 2012, l' e-shop porte sur la vente de vêtements, sacs, chaussures et accessoires vintage avec quelques pièces plus contemporaines.



Curieuse de nature et aimant les nouveaux challenges, je reste à l'écoute d'opportunités que ce soit pour des partenariats ou de nouvelles aventures professionnelles.



Mes compétences :

Logiciel prestashop

Photoshop

Merchandising et valorisation produit

Achat produits finis

Mise en scène vitrines

Management d'équipe

Responsable magasin

E-commerce

E-marketing

Référencement

Textile

Merchandising

Mode