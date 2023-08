Delphine MONGEOT

Passionnée par la Qualité, je suis une consultante pharmaceutique de la tribu Altogen basée en Alsace.

De formation ingénieur chimiste généraliste à l'ENSCMu à Mulhouse, j'ai aussi un DEA en génie analytique obtenu à l'ECPM à Strasbourg.

Depuis 17 ans, jai mené des fonctions en Assurance et Contrôle Qualité à la fois techniques et managériales (équipe de techniciens et cadres). Jai travaillé dans 4 groupes pharmaceutiques internationaux en Suisse, Angleterre et France, dans 2 PME françaises leader en maladies rares et aromathérapie et pour 2 laboratoires exploitant de génériques. J'ai 7 ans d'expérience sur site fabricant FDA, 8 ans en siège avec sous-traitance pharmaceutique à 100% et 3 ans en laboratoire exploitant.

Autonome, rigoureuse, réactive et dynamique, je suis une chef de projet orientée amélioration continue. Je propose des solutions pragmatiques et je crée des relations constructives et durables.