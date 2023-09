Delphine MORALES

Si vous recherchez quelqu’un capable de suivre les règles à la lettre, sans rien dire, alors je ne suis pas la bonne personne. En revanche, si vous êtes à la recherche d’une personne passionnée qui a des idées à proposer et qui cherche sans cesse à innover, je suis celle qu’il vous faut !

Spécialiste de la communication et du graphique tout en évoluant depuis 19 ans dans des secteurs variés à la recherche de défis à relever, j’ai pour ambition, à long terme, de construire un projet de développement au sein d’une équipe dynamique.



Mes expériences variées m’ont permis d’acquérir des connaissances solides et diverses. Vous trouverez en moi une collaboratrice rigoureuse, organisée et créative prédisposée à un large éventail de responsabilités. Mon sens aigu du rédactionnel, de l’orthographe et de l’analyse me mettent naturellement en exergue.



N’HÉSITEZ PLUS ET CONTACTEZ MOI!



Mes compétences :

Communication

Informatique

Gestion de projet

Internet

QuarkXPress

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Illustrator

Management

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint