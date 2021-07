Demba Boubacar ROSS (SAKO)

Après mon master en économie appliquée à létude de marché, je me suis orienté dans le domaine de la traduction, en vue de créer une entreprise. Dans lexercice de ce métier, jai eu loccasion de servir plusieurs association (CADA ; COALLIA ) ainsi que des services étatiques (Tribunaux et dautres services judiciaires). Cest ainsi que j'ai décidé de mettre en place cette entreprise, dans le but de répondre à vos besoins de traductions en temps et en heure .



N'hésitez pas à me contacter pour toutes vos demandes de traductions et d'interprétariat.