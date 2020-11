Illustratrice, c'est avant tout un métier créatif ou chaque commande est différente...

On évolue, on s'adapte, on apprend constamment. Chaque projet provoque des rencontres (éditeur, auteur, collaborateur...) même si la plupart du temps, je suis seule dans mon atelier, face à mon écran. Le réseau évolue, les personnes migrent, disparaissent, d'autres prennent le relais, je suis constamment en contact avec les autres. On me confie des missions que je remplis le mieux possible, une confiance s'installe et une relation professionnelle se crée. Cette confiance est valorisante et c'est ce que j'aime dans ce métier en plus de son côté créatif.

Aujourd'hui je recherche à élargir mon réseau professionnel, car il existe certainement des secteurs où mes compétences peuvent être exploitées autrement.

Vous pouvez voir mon travail sur http://www.medillus.com



Mes compétences :

Illustration tout public, scientifique et médicale

Photoshop - Illustrator - In Design - Wordpress -

Graphisme de communication et d'espace