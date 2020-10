Denis BASSO

J'ai eu la chance d'exercer divers fonctions et de constituer mon réseau sur la région dans différant domaine tel que le CVC, la Moto, l'industrie qui m'ont permis d'évoluer dans ma carrière professionnelle, doté d'un excellent relationnel, de bonne connaissances technique et d'un sens du service envers les clients font de moi aujourd'hui un acteur reconnu dans la profession.

Aujourd’hui a la recherche d'un nouveaux challenge, j’espère pouvoir transmettre mon expérience et la mettre au service de mes futur collaborateurs et clients.

Pugnace, dynamique, à l'écoute tels sont mes compétences pour mener à bien la fonction qui me serra confier.



Mes compétences :

Support technique

Management

Négociation commerciale

Service client

Négociation achats

Vente

Commerce B2B