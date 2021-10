Denis DOUILLARD

Après quatorze années de service au sein d'un observatoire économique, je suis entré en 2009 dans la fonction publique d'État en tant que contractuel à durée déterminée. Mon contrat a été transformé en CDI en septembre 2015.



À la DREAL des Pays de la Loire, je suis chargé de la collecte et de l'analyse des données statistiques relatives au secteur des transports. Cette mission se matérialise par l'édition de publications conjoncturelles et structurelles sur tous les composants de la mobilité des biens et des personnes.



Mes compétences :

Conception de questionnaires d'enquêtes

PAO et mise en page

Webmaster

Rédaction de rapports d'études

Traitement / mise en forme de données statistiques

Cartographie sous Map Info