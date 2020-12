Denis DUPRE

J'accompagne les entreprises dans leur stratégie de développement commerciale et opérationnelle.



Fort d'expériences réussies au sein d’entreprises industrielles en tant que opérationnel ou dans des sociétés de conseils (ESN, SSII), j’ai acquis de solides compétences en gestion de portefeuille client diversifiés.

Je suis à même de définir la stratégie commerciale d'un portefeuille clients (segmentation, offres, marketing) Grands compte ou PME/PMI, avec la construction d'offres packagées de produits et services pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique.

J'ai fait le développement commercial sur de nouveaux marchés pour un produit innovant high-tech dans le traitement de l'air dans la Santé.

Dynamique, mobile et adaptable, ma rigueur alliée à une capacité de travail m'ont permis d'atteindre les objectifs fixés.



Mes compétences :

IT

Ventes

Logistique

Consultant

Industrie

Avant-vente

Distribution

Commercial

Ebusiness

Direction des systèmes d'information

Pilotage d'activité

Gestion de projet

Management commercial

Stratégie commerciale

Gestion de la relation client

Gestion portefeuille client

Négociation contrats

Management opérationnel

Négociation commerciale

Business Developpement