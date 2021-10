Denis FAUBERT

Recherche stage emploi Assistant réalisation ou assistant prod !





2018 Scénariste court métrage ,roman photo







Janvier 2016: Pilote privé instructeur pilotes ULM



2015 : formation aero



De mai à décembre 2014:



Superviseur GC et HSE pour le CIH EDF 68 sur travaux GC, subaquatiques, sous terrains, aqueducs, SAS, dans écluses et barrages sur le RHIN, réfection des digues, géotechnique



- AMO

- Animation réunions chantier

- Contrôles GC des ouvrages réalisés

- HSE



De juin à août 2013; / NOVARKA NUCLEAIRE CHERNOBYL UKRAINE:





Mission de remplacement comme Superviseur GC Pieux CFA sur Chantier Nucléaire de CHERNOBYL ; encadrement équipes de foreurs; surveillance et enregistrement des paramètres; contrôle HSE; reporting; vérification accordance avec method statements.









Supervision HSE sur chantiers EDF Dunkerque, GRT GAZ,SYSTRA CHINE, SAVOIE SA, Qualiconsult:



## Globalement traités, points suivants également sur missions de 2007 à ce jour:





- Analyse des méthodologies et risques induits en amont

- Mise en place des procédures et indicateurs HSE du projet

- Réalisation des visites sécurité régulières / - Animation des causeries HSE

- Surveillance des phases critiques de chantier (levage, utilisation d'échafaudages...)

- Vérification de la mise en oeuvre du plan d'action HSE avec les équipes ( audits )

- Les procédures de gestion de crise et les mettre en oeuvre Prévention des risques HSE

- En cas de risques d'accidents, arrêter les travaux et définir avec les équipes projet et chantier les conditions de redémarrage en sécurité

- Management des équipes HSE (superviseurs, animateurs...) internes et sous-traitantes,

- Supervision HSE des sous-traitants et partenaires extérieurs

- Gestion des permis en phase construction,

- Gérer les habilitations et les plans formations du personnel ; rôle de formateur occasionnel

- Gérer les vérifications périodiques et entretiens des équipements

- Gérer le tri et l'évacuation des déchets

- Responsable du relationnel client et intervenants extérieurs pour tous les aspects HSE du projet

- Reporting au Project HSE Manager et au Site Manager



- Aspect environnemental: sur Dunkerque, zone protégée (faune:oiseaux et mammifères marins/flore) sur Le Mans, zone humide/oiseaux



Mes compétences :

TRAVAUX SPECIAUX ET SOUTERRAINS GC