Denis FLAMAND

Ancien militaire de carrière , je suis aujourd'hui en recherche active dans secteur dans la maintenance multi technique et photovoltaique.

je suis issu d'une formation en électrotechnique avec plus de 35 ans d'expérience professionnelle, dont 23 au sein de la Marine Nationale.

Aprés avoir quitter mon poste chez un majeur de la maintenance multitechnique, je souhaiterai me sédentariser sur les régions Auvergne/ bourgogne, car me situant entre Moulins et Nevers à proximité de Magnicourt .



Mes compétences :

Electricité

CVC

Responsabilité

Encadrement

Chargé d'affaires

Management

Dynamisme

Gestion

BTP

HVAC

Photovoltaïque

Pédagogie