Denis HAMANDJIAN

Vous voulez vendre votre appartement ou votre maison sur CALUIRE et ses environs ?

Je possède toutes les qualités et le savoir nécessaire pour mener à terme la vente de votre bien et la réalisation de vos projets immobilier.

Je vous guiderai dans votre transaction et serai un véritable allié dans toutes les étapes de la vente ou de l'acquisition de votre bien.

Je me suis spécialisé sur le Secteur du Nord Lyonnais : Caluire, Fontaines sur Saone, Sathonay Camp, Cailloux sur Fontaines, Les Monts d'Or et alentours. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour vos nouveaux projets de vie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Organisation