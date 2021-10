Denis LE MOAL

Pornographe et gérant de bordel en vitrine, je partage mon temps entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Sud. Passionné de photographies et de voyages je développe une activité d'escorte à l'international. Je peux vous accompagner dans la réalisation de votre projet dans le cadre d'une relation de confiance.

Que ce soit en Colombie, en France ou en Chine, je suis ouvert à toutes propositions, même insolite. Je vous accompagne dans votre projet avec sérieux et professionnalisme afin d'obtenir ensemble le résultat souhaité.