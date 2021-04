Denis LEROY (DENIS LEROY)

Bonjour



Ancien technicien TOYOTA, FENWICK, STILL.

Après expérience en tant que technicien, je suis devenus Inspecteur/formateur technique national grâce à la confiance de Still France

Après 8 ans d'expérience en inspecteur, j'ai relevé les défis de devenir le responsable du centre de reconditionnement de Still France.



Actuellement je suis Ingénieur Technico-commercial chez YALE



Je souhaite me spécialiser sur l'activité de formation CACES et de recrutement de technicien SAV pour les entreprise