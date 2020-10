Denis PANNETRAT

Plus de 15 Années d'expérience technico-commercial sur le marché B-to-B de produits et technologies réseaux à haute valeur ajoutée, ainsi qu'une approche globale sur l'ensemble des équipements informatiques.

_ Élaborer et promouvoir les architectures réseaux pour entreprises ou datacenters de toutes tailles.

_ Proposer et fournir les solutions à forte valeur ajoutée qui répondent aux problématiques des clients.

_ Optimiser les processus opérationnels pour améliorer la rentabilité d'exploitation et réduire les couts.





Mes compétences :

Communication

Ethernet

LAN

MAN

Microsoft Lync

Switch

Telecom

Téléphonie

ToIP

VoIP

Voix sur IP

WAN

WI-FI

WiFi

Wifi…

Wlan

Management commercial