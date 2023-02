Responsable d' établissement des sites de Vendôme et La Ferté Bernard, j 'ai en charge l'animation de ces 2 sites.

Mon périmètre regroupe les aspects financiers : CAPEX et OPEX, les relations sociales (CSE, CSSCT), le management et les relations extérieures au site.



Mes compétences :

Manager

Acheteur

Commercial grand compte

Gestion PARC AUTOMOBILE

Coordination de travaux

Gestion budgétaire

Gestion commerciale

Conduite de projet

Gestion des ressources

Direction de production

Maintenance tertiaire