Denis PEPIN

25 ans de responsabilités de production et amélioration continue



après 6 ans d'une fonction de technicien d'atelier chez Salomon SA j'ai occupé chez REXAM make up des fonctions de responsable d'atelier puis responsable de l'UAP rouge à lèvres ainsi que du secteur amélioration continue, le tout en 14 années. ensuite, 6 ans de direction de production chez GIDI Production dans le domaine de l'injection de contenairs à déchets. après une période sans emploi, j'ai occupé le poste de responsable Lean Manufacturing chez 5eme saison groupe BAKKAVOR à Mâcon, en charge des chantiers de productivité usine, Lean au sans large avec déploiement des méthodes 5S, SMED, TPM, management visuel.

Après un retour dans mon métier premier, chez Bericap à dijon, sur une période d'un an comme responsable UAP (40 machines, 90 salariés), j'occupe aujourd'hui une fonction de directeur de production dans une entreprise de cosmétiques, Angel cosmetics. un changement de climat, un changement de culture, une vie nouvelle pour un nouveau challenge hors de France.



Mes compétences :

Management

Tech

Gestion de production

Qualité

Homme de terrain

Rigueur