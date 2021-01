Denis POUJADE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Du 10/2005 à ce jour

La Rochelle (17)

Orexad, Distributeur de fournitures industrielles

Commercial externe/Chargé d'affaires

Missions et tâches réalisées: Prospection, fidélisation et assurer la relation client

Développement et suivi des grands comptes ( SNCF, ENGIE,RTE, VEOLIA, SOLVAY)

Détecter les investissements, faire et relancer les devis.

Propositions de solutions adaptées aux besoins du client

Respect du plan de vente



Du 04/2004 au 07/2005

La Rochelle (17)

Ojectifs'h, Agence de travail temporaire

Commercial et chargé de recrutement dans le cadre de ma formation BTS Action Commercial

Missions et tâches réalisées: Étude de notoriété auprès du personnel intérimaire

Prospection et négociation en coordination avec la responsable d'exploitation



Du 10/1993 au 12/2003

Orléans (45)

Masterfoods/Mars Société spécialisée dans la fabrication de produits préparés pour animaux

Coordinateur de Ligne

Missions et tâches réalisées: Support et relais shift manager

Suivi de la production, du respect des règles HACCP et de sécurité

Gestion du personnel permanent et intérimaire



Mes compétences :

Persuasion

Travail en équipe

Résistance stress

Aisance relationelle