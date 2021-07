Denis ROUGÉ

Une expérience de cadre du secteur socioculturel, de gérant dune entreprise et de dirigeant dassociation me permettant davoir une triple culture professionnelle (action culturelle, développement économique et fonctionnement associatif



Un souci constant: "Être à l'écoute des projets des différents acteurs de la vie associative ou culturelle."



Expertise dans le domaine du fonctionnement associatif : Un travail de recherche et de mémoire "associations et communication" (D.E.F.A.) et "les relations entre bénévoles et salariés dans les associations" (D.U.E.S.M.O.). Cette connaissance du monde associatif me conduit régulièrement à intervenir auprès dassociations pour leur apporter des conseils sur leur fonctionnement et organisation.



Intervenant dans le domaine des médias et de leurs relations avec leurs usagers,

Accompagnateur de projets artistiques et culturels.



Maîtrise de la communication, de la micro-informatique (P.A.O., bureautique, gestion, multimédia) et de la vidéo.



En résumé, un breton "couteau suisse", prêt à vous accompagner dans vos projets de développement.



Mes compétences :

Gestion ressources humaines

Médias

Communication

Cinéma

Photographie

Culture

Médiation culturelle

Gestion budgétaire

Organisation d'évènements

Comptabilité

Scénographie

Gestion de projet

Relations sociales

Formation

PAO

Communication écrite

Droit du travail

Stratégie