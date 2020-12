Denis SZALKOWSKI

Titulaire d'une maitrise en Sciences Economiques, je me suis lancé dans la formation professionnelle continue dès 1989 après avoir suivi une formation de DBA Oracle.



Le 1er octobre 1995, je crée mon entreprise unipersonnelle, Dsfc. Spécialisé aujourd'hui dans le logiciel libre (Centos, Mandriva, OpenSuse, Suse, Red Hat, Ubuntu, Debian), la base de données (MySQl, SQL Server, Oracle), la sécurité informatique, le scripting (Bash, PowerShell, Perl), le réseau et notamment IPv6.



Le 1er juin 2004, je fonde avec Olivier Andreau la société Winuxware, que je quitte en janvier 2013. Cette expérience m'a permis de faire de la prestation de services autour du logiciel libre et de Linux, de la construction de sites Web avec WordPress, des sites de commerce électronique, du SEO et du Community Management. J'y ai développé une activité en matière de SEO, de référencement, de marketing viral.



Mes compétences :

OCS Inventory

GLPI

Bash

CentOS

PostgreSQL

SQL Server

MySQL

Fedora

Powershell

Wordpress

Linux

Opensuse

Oracle

Red hat

PHP

Droit de l'informatique

Sécurité informatique

Droit de l'internet