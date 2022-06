Denisa BERTOK

23 années d'expérience dans l'industrie agroalimentaire( secteur privé et public) et un solide savoir-faire pour mettre en œuvre la politique industrielle dune entreprise (pilotage de la production) et contrôler toute la chaîne de fabrication. J'ai appris à m'adapter face à nombreuses situations apparus sur la chaîne de production ou liés à la qualité, les délais et de trouver des solutions de rentabilité et d'amélioration.



Mission mener à bien:

Facturation, gestions clients et paiements

Gestion de stocks, les inventaires

Analyse laboratoire agroalimentaire

Organisation et planification de la production / la livraison

Rentabilité et le coût de production Management du système de la qualité - législation européens

Etiquetage produits

Projets européens ( Mesure de subvention - projet de développement rural)



FORMATION

1996 - Diplôme de Licence titre d'Ingénieur dans le profil technologie des produits alimentaires / Grandes Écoles des industries alimentaires, de l'aquaculture et de la pêche, Galati, ROUMANIE

Spécialisation : industrie laitière, industrie de panification et minoterie, control qualité et hygiène alimentaire

2009 - Diplôme de Licence titre de Licencié en économie/ Université des affaires économiques, Bacau ROUMANIE

Spécialisation : marketing

1999 - Formation : cours de comptabilité / Organisme des Expertes Comptables Agréés Roumanie

2006 - Formation de consultants / auditeurs en Qualité, en Industrie Alimentaire/ Institut Supérieur d'Agriculture, Lille FRANCE

Formation à distance Programme Leonardo da Vinci



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



ACSM Atelier les Lilas Montreuil (93) France | Responsable de production et de la qualité - Janvier 2020

Organiser la chaîne de production, gérer l'approvisionnement, contrôler

la qualité, coordonner la traçabilité de la chaîne alimentaire des produits sans gluten.

EXPERIENCE à l'étranger (Roumanie- UE)

Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural Roumanie| Inspecteur spécialisé en Industrie alimentaire et Agriculture écologique

Août 2007 - Mars 2019

Assurer le contrôle technique sur la chaîne de production et de vente de produits alimentaires.

Appliquer la législation européenne en matière de processus

de fabrication et d'analyse de la composition des aliments, HACCP

S.C. PAMBAC S.A. Roumanie (entreprise industrielle de fabrication de produits de boulangerie, pâtisserie, biscuiterie et desserts)| Auditeur interne qualité

Sept.2004 - Août 2007

Élaborer des procédures internes de mise en conformité avec la norme ISO 9001 et ISO 22000

Organiser et réaliser des audits qualité interne

Gérer les réclamations et retrait-rappel des produits

Effectuer les calculs énergétiques et élaborer l'étiquetage des produits

Résultats obtenus : mise en œuvre du système de management de la qualité dans tous les départements de l'entreprise

S.C.PAMBAC S.A.| Responsable d'unité autonome (site) de production

Févr.1998 - Sept.2004

Manager les ressources humaines 30 opérateurs de production

Organiser, instruire le personnel et contrôler la chaîne de production

Participer à l'installation des lignes de fabrication semi-automatiques

Gérer la maintenance des outillages de fabrication

Gérer l'approvisionnement, les inventaires, les stocks et la rentabilité

Coordonner la gestion, l'enregistrement de la traçabilité des produits et HACCP

Résultats obtenus : Etude et lancement en fabrication un nouveau produit augmentation de la production de 10% (en 18 mois) à moyens constants

S.C.PAMBAC S.A.| Ingénieur de production Mai 1996 - Févr.1998

Manager en direct 12 personnes

Gérer la production ( 30 000 produits / 8 h)

Coordonner les processus de fabrication sur les lignes semi- automatiques,

Assurer le suivi de la production

Facturer et préparer des commandes pour la livraison

Coordonner des travaux d'analyse en laboratoire

CHAMBRE DU COMMERCE ET DINDUSTRIE Roumanie| Formatrice

1999 2004 (temps partiel)

Animer des formations (métier de la boulangerie pâtisserie)



https://www.linkedin.com/in/denisa-b-072473113/