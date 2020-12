Denise FILIPE

Consultante en recrutement spécialisée sur les secteurs immobilier et pharmaceutique.



Solinki, 1er réseau dexperts indépendants en recrutement. Lorganisation de SOLINKI offre à nos clients 3 avantages majeurs pour leurs recrutements :



1. La qualité de service dindépendants/chefs dentreprise : proximité avec les clients, disponibilité, engagement au service des missions de recrutement

2. Lexpertise sectorielle de consultants ayant travaillés et dirigés des équipes dans le secteur concerné par votre recrutement

3. La force dun réseau national : base de données de candidats, multidiffusion des offres demplois,

partenariats avec des organismes de formation dans tous les secteurs, formation et utilisation des nouvelles technologies, etc.