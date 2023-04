Dennis MAGARE

Fort dune expérience professionnelle comme consultant informatique, avec plus de huit ans d'expérience dans le suivi des projets et le respect des procédures de qualité, jai continuellement atteint les objectifs de performance dans les délais et en dessous du budget.



Habitué à gérer la stratégie technologique, la gouvernance informatique et l'amélioration des processus, la gestion des incidents, l'intégration, le déclassement, la gestion du changement, le déploiement, la mise en œuvre, l'analyse de système, la gestion de programme et le soutien de divers départements informatiques avec des outils et des applications informatiques, jai fait preuve de motivation et d'une capacité à établir des relations solides et productives avec les clients.